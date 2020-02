Victoire du Canadien Vasek Pospisil au tournoi de Marseille

Le Canadien Vasek Pospisil a gagné son match de premier tour au tournoi de Marseille, mardi, disposant du Finlandais Emil Ruusuvuori en deux manches de 7-6 (6) et 6-3.

Le 98e joueur mondial a mis 1 h 29 min pour vaincre son rival se trouvant à trois échelons de lui au sein du classement mondial.

Finaliste à Montpellier plus tôt ce mois-ci, Pospisil a connu une bonne journée au service en claquant 14 as. Il a réalisé également deux des trois bris de l’affrontement ayant été âprement disputé. Effectivement, l’athlète de l’unifolié a empoché 75 points, soit trois de plus que Ruusuvuori.

Au prochain tour, le Britanno-Colombien affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, 29e joueur de l'ATP. S'il l'emporte à nouveau, il en découdra ensuite avec le Grec Stefanos Tsitsipas, sixième au monde, ou le Suédois Mikael Ymer, 75e.

Par ailleurs, en double, le Canadien Denis Shapovalov et son partenaire indien Rohan Bopanna se mesureront aux Italiens Simone Bolelli et Jannik Sinner plus tard en journée.

Shapovalov est aussi inscrit en simple et il a eu droit à un laissez-passer pour le deuxième tour. Le Québécois Félix Auger-Aliassime se trouve également en France et il a rendez-vous avec l’Italien Stefano Travaglia au tour initial.