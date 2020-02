Ce que vous porterez en 2020: 10 tendances à surveiller

Quoi de mieux en plein milieu de l’hiver que de rêver aux jours plus chauds. Si on se fie aux grands défilés, l’été s’annonce haut en couleur et en fantaisies. Les créateurs se sont fortement inspirés des années 70 et 80, en revisitant des styles que l’on croyait relayés aux oubliettes. Voici donc 10 tendances phares que l’on a repérées sur les podiums.

Manches Ballons

Photo AFP

1. On commence déjà à les remarquer dans les collections d’hiver, mais sachez que cet été les épaules carrées et les manches bouffantes seront des incontournables. Elles font sensation et prennent la vedette sur les blouses, robes et vestons.

Bermuda

Photo AFP

2. On ne l’avait pas vue venir cette tendance, mais le bermuda est bel et bien de retour. La coupe plutôt androgyne s’apparente aux longs bermudas de « papa ».

Photo AFP

Fluo

Photo AFP

3. Ne passez jamais inaperçue avec les couleurs fluo. Vous avez le choix : jaune, vert, rose et même orange brilleront de jour comme de nuit.

4. Dans toute sa palette, le rose, couleur féminine par excellence, est toujours aussi présent dans les collections estivales. Le rose flashé est parfait pour sublimer un bronzage.

Safari

Photo AFP

5. Les imprimés animaliers ont la cote, de même que les pièces de costumes utilitaires dans les teintes neutres de beige allant au kaki.

Crochet

Photo AFP

6. L’esprit bohème prend des airs rétro et se veut plus sophistiqué pour la prochaine saison. C’est encore le temps de sortir votre crochet ou vos broches à tricoter !

Poncho

Photo AFP

7. Pour les journées plus fraîches, le poncho amène un vent de liberté inspiré du courant hippie si fort dans les années 70.

Pois

Photo AFP

8. Les petites comme les grosses pastilles sont parmi les classiques qui savent rajeunir un look.

Couleur Pantone

Photo AFP

9. Élu la couleur Pantone de l’année, le bleu classique est déjà plus que présent dans les collections. Il inspire une chic élégance et plaira à coup sûr !

Tailleur 70

Photo AFP

10. Le complet est fortement inspiré des années 70 avec une coupe bien taillée. On remarque aussi le retour des longs cols pointus de cette époque. Le tailleur se décline en plusieurs coloris et s’adapte à toutes les occasions.

On en parle

Photo courtoisie

L’actrice et mannequin Kate Upton, ambassadrice de Polar Bears International, devient personnalité Canada Goose. Kate compte inspirer les gens à agir en matière de conservation de l’environnement. Pour chaque pièce de la collection, 50 $ iront à l’organisme pour financer les recherches sur les ours polaires et l’environnement.

► À voir en magasin et en ligne sur canadagoose.com

Nouveauté

Photo courtoisie

Les magasins Sports Experts présentent la nouvelle chaussure Reebok Hit Tr avec nul autre que Maripier Morin. Cette chaussure est spécialement conçue pour les entraînements en intervalles de haute intensité en offrant le soutien nécessaire aux mouvements dynamiques.

Achat de la semaine

Photo courtoisie

Hydratation intense

À cause du froid et du chauffage, l’hiver, la peau s’assèche et perd en élasticité. Ce soin de la marque SkinCeuticals est spécialement conçu pour redonner à votre peau son élasticité en lui donnant un air de jeunesse. Triple Lipid Restore 2 : 4 : 2 se vend150 $ en clinique ou sur skinceuticals.ca