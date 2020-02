Crise ferroviaire: les manufacturiers lèvent le ton

La pression s’accentue de plus belle sur le premier ministre Justin Trudeau, alors que les chefs d’importantes entreprises canadiennes sortent de leur mutisme pour réclamer qu’Ottawa rétablisse au plus vite le système de transport ferroviaire du pays.

En conférence de presse ce matin à Toronto, les présidents d’Aliments Maple Leaf, de CKF et Irving Canada notamment, ont demandé au gouvernement fédéral d’intervenir immédiatement afin de mettre fin aux blocages qui ont « des impacts dévastateurs sur les entreprises ».

« Il est très important pour nous que les wagons puissent circuler sur le rail, a insisté Ian Anderson, président de CKF, un des plus importants fabricants de produits de restauration, d’emballages et de vaisselles à usage unique. (...) Nos gouvernements doivent agir afin d’assurer le service ferroviaire. Nous en avons tous besoin »

Les Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC) et du Québec (MEQ), à l’origine de cette sortie médiatique, rappellent que le train est un service important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et que chaque journée de blocage supplémentaire affecte l’économie du pays.

« Le gouvernement fédéral doit travailler avec les provinces afin de mettre un terme à ces blocages, » mentionne Dennis Darby, Président-directeur de l’association nationale. Pour chaque journée additionnelle de blocage, 425 millions de dollars de produits issus du manufacturier canadien ne sont pas expédiés.

Il s’agit pour le Québec de 120 M $ par jour, précise présidente-directrice générale du MEQ, Véronique Proulx.

La part du trafic de marchandises du secteur manufacturier se chiffrait à environ 4 600 wagons par jour en 2016, soit un total de 1,62M de wagons annuellement. Les produits issus du secteur manufacturier représenteraient près de la moitié du volume total des chargements des trains au Canada.

Selon les manufacturiers, les interruptions ont un réel effet sur l’économie et se font ressentir à travers toute la chaîne d’approvisionnement. Chaque jour d’interruption du transport ferroviaire demandera trois à quatre jours pour rattraper le retard, soutient l’association.

« Si nous ne trouvons pas de solution à la crise maintenant, les manufacturiers devront ralentir voire arrêter des lignes de productions, ce qui mènera à de possibles pertes d’emplois et des pertes de contrats », précise Mme Proulx.