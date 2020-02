MEUNIER, Paulette



À Boucherville, le 15 février 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Paulette Meunier, épouse de feu M. Armand Meunier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Ginette (Réal Pagé), Danielle (Réal Gravel), Liette (André Robert), Yvon et Yves, ses petits-enfants Julie, Martin, Simon, Julien, Andréane, Samuel, ses arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Jeannine, ses beaux-frères Maurice et Serge, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 21 février de 12 h 30 à 14 h 30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 15 h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.La famille remercie le Dr Annie Lauzon ainsi que le Dr Julie Boucher, pour les bons soins prodigués à Mme Meunier.