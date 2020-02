Des étudiants de McGill occupent un pavillon

MONTRÉAL | Des étudiants de l’Université McGill ont occupé toute la journée, mardi, un bâtiment de l’école en demandant à l’administration de prendre position contre plusieurs projets liés aux combustibles fossiles et, surtout, de cesser d’investir dans cette industrie.

Les cinq portes du pavillon James, situé au 845, rue Sherbrooke Ouest, ont été bloquées par une vingtaine de membres du groupe environnemental Divest McGill.

Ceux-ci demandent notamment à l’université de retirer son financement de 6 millions $ à TC Energy, qui s’occupe de la construction du gazoduc de Coastal GasLine. C’est contre le passage de ce gazoduc sur son territoire que se bat actuellement les chefs héréditaires et une partie de la communauté autochtone Wet’suwet’en. Leur combat a suscité une vague de blocus ferroviaires et de manifestations en guise de solidarité partout au pays depuis plus d'une semaine.

GUILLAUME CYR/24 HEURES/AGENCE QMI

Les étudiants demandent aussi «une déclaration publique de l'Université qui reconnaît la grave blessure sociale causée par les combustibles fossiles et les compagnies de combustibles fossiles», selon un statut Facebook publié par le groupe.

L’étudiante en droit Laura Doyle Péan, qui fait partie de Divest McGill, est consciente que les actes menés par le groupe pourraient leur valoir des sanctions. «Une mesure disciplinaire est une faible conséquence face à ce que vit la communauté autochtone», a cependant rétorqué Mme Doyle Péan.

L’édifice bloqué a été sélectionné car il abrite les rencontres du conseil du gouverneur, la plus haute instance de l’université.

Accès interdit

Lorsque l’équipe du 24 Heures s’est présentée sur les lieux, un agent de sécurité était posté devant chaque porte d’entrée, refusant l’accès à l’intérieur.

La banderole du groupe était bien visible de l’extérieur du bâtiment, à travers la porte d’entrée principale, mais il était impossible d’y avoir accès.

COURTOISIE LAURA DOYLE

«La sécurité du campus s’est assurée de la sécurité et du bien-être de tous ceux qui étaient présents dans le bâtiment et ont invités ceux qui se trouvaient à l’extérieur de ne pas tenter d’entrer ou de confronter les manifestants», a donné comme explication le directeur principal des communications institutionnelles de McGill, Pierre Boisseau

L'Université a d'ailleurs assuré qu'elle prévoit une réduction de l'empreinte carbone de ses placements, y compris ceux dans l'industrie des combustibles fossiles.