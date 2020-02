Donald Trump peut-il relancer la peine de mort?

L’administration Trump a récemment manifesté l’intention de relancer la peine de mort. Il s’est écoulé 16 ans depuis la dernière exécution par le gouvernement fédéral.

En juillet 2019, on réintégrait les exécutions par le gouvernement fédéral, mais la volonté de l’administration va à l’encontre de la tendance actuelle. Selon des données du Pew Research Center, plus de la moitié des États qui peuvent recourir à la peine de mort ne l’ont pas utilisée depuis plus de cinq ans.

Il y a donc une baisse constante des exécutions et, en 2019, comme ce fut le cas pour les quatre années précédentes, il y a eu moins de trente exécutions sur le territoire américain. À eux seuls, sept États, dont le Texas, ont exécuté 22 prisonniers.

Pew Research Center

Non seulement la volonté de l’administration semble aller à contre-courant, mais elle est également confrontée à des procédures judiciaires qui ont forcé le report de cinq exécutions.

La Cour suprême refuse d’aller à l’encontre d’une décision d’un juge d’une cour fédérale qui soutient que la réintégration des exécutions contrevient à une loi votée en 1994. Le procureur général Barr et l’administration continuent leur bras de fer avec les tribunaux.

Dossier controversé et complexe que celui de la peine de mort. Si la question vous intéresse, je vous laisse quelques liens vers des ressources pertinentes.

