BÉLISLE RACINE, Rollande



De Saint-Eustache, le vendredi 14 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rollande Bélisle Racine épouse de feu M. André Racine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie, Michel, Jean-Marc (Nathalie), Louise (Michel) et Guylaine, ses huit petits-enfants : Geneviève, Mylène (Simon), Sophie, Lysanne (Thierry), Joelle, Étienne, Olivier (Marie), Anthony, ses arrière-petits-enfants Clément et Arnaud, ses soeurs Aline et Jeannine, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEle vendredi 21 février 2020 de 13h à 17h et 19h à 22h ainsi que le 22 février de 9h à 10h30. Une célébration en son nom sera célébrée en l'église de Saint-Eustache le samedi 22 février dès 11h.La famille tient à remercier le personnel de la résidence L'Artisan pour leur dévouement.