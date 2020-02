Je sors, je reste

Coup de cœur

Cirque

Coups de cœur 2019-2020

Ce spectacle réunit des artistes de cirque des quatre coins de la planète tous plus talentueux les uns que les autres. Au programme : pyramide humaine, corde lisse, contorsion, diabolo, jonglerie, mât aérien et plus encore. La soirée, qui se déroule dans la salle circulaire de la TOHU, sera animée par Amélie et Anthony Venisse. Il s’agit du spectacle parfait pour faire des découvertes. Il sera présenté jusqu’au 29 février.

Ce soir à 20h à la TOHU – 2345, rue Jarry Est

Je sors

Cinéma

Play, le film de notre vie

Véritable ode aux années 90, ce film suit Max de ses 13 ans à l’âge adulte. L’adolescent a reçu une caméra pour sa fête. Depuis, il n’arrête pas de filmer tout ce qu’il peut. On retrouve entre autres Alain Chabat et Max Boubil dans la distribution de son long métrage de Anthony Marciano.

Ce soir à 19h05 et 21h40 au Cineplex Odeon Quartier Latin – 350, rue Émery

Théâtre

M.I.L.F.

Cette pièce de Marjolaine Beauchamp mise en scène par Pierre Antoine Lafon Simard nous présente trois mères aux horizons bien différents : une M.I.L.F. (Mother I’d Like to Fuck), une M.I.L.S. (Mother I’d Like to Save) et une M.I.L.K. (Mother I’d Like to Kill). Par le biais de monologues, on découvre ses trois femmes qui sont en quête des quelques aspects de leur féminité. La pièce produite par le Théâtre du Trillium sera présentée jusqu’au 7 mars.

Ce soir à 19h au Centre du théâtre d’Aujourd’hui – 3900, rue Saint-Denis

Exposition

Mirages & miracles

Cette exposition créée par la compagnie française Adrien M & Claire B, intitulée, Mirage & miracles, mélange art numérique, mathématiques existentielles, phénomènes naturels et art visuel vivant. L’exposition-expérience est composée de 14 installations divisées en quatre séries : Le silence des pierres, Les illusions, Les machines à fantômes et Les mystères.

Aujourd’hui entre 10h et 19h au Centre Phi – 407, rue Saint-Pierre

Musique

Opeth

Le groupe de métal progressif, Opeth, est de passage à Montréal dans le cadre de sa tournée In Cauda Venenum dans laquelle il présente leur nouvel album du même nom. Le groupe suédois mené par Mikael Akerfeldt sera précédé du groupe hard rock Graveyard sur scène.

Ce soir à 20h au MTelus – 59, rue Sainte-Catherine Est

Musique

Kent Nagano dirige Dusapin et Beethoven

Ce soir sera l’occasion de découvrir la pièce Waves, duo pour orgue et orchestre, de Pascal Dusapin. C’est l’organiste réputé Olivier Latry qui jouera le Grand Orgue Pierre-Béique. L’Orchestre symphonie de Montréal présentera également les pièces Les Troyens de Berlioz et la Symphonie no6 en fa majeur, op. 68 de Beethoven.

Ce soir à 20h à la Maison symphonique – 1600, rue Saint-Urbain

Je reste

Album

Nos jours ne sont plus les mêmes – Ludo Pin

Ludo Pin a effectué un retour en scelle au début du mois avec la sortie de son album Nos jours ne sont plus les mêmes. L’artiste originaire de Paris, mais installé à Montréal, n’avait pas fait paraître d’album depuis 2016. Pour cet opus de 10 chansons aux sonorités pop folk, Ludo Pin a fait appel à Navet Confit pour la réalisation.

Sorti le 7 février

Télé

Première ligne : chaque seconde compte

Cette nouvelle production originale, qui met en vedette les centrales 911, commence ce soir. Les téléspectateurs pourront suivre toues les étapes lors d’un appel au 911 autant du côté de la centrale que du côté du déploiement des secours. Entendre la détresse plutôt que la vivre est-ce plus facile?

Ce soir à 22h sur Moi & cie

Télé

Nordik

Dans cette série, la comédienne Mylène St-Sauveur est allée à la rencontre d’habitants de pays nordiques, tels que le Japon, la Turquie, la Russie, la Mongolie et la Finlande. Le public pourra découvrir avec elle des styles de vie différents en plus de paysages à couper le souffle.

Ce soir à 19h à TV5