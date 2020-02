La face cachée de la date limite des transactions

Le côté affaires, c’est-à-dire les finances et les performances sportives, est régulièrement évoqué à la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Pour ce qui est de la facette personnelle et émotive des joueurs, elle passe souvent inaperçue.

• À lire aussi: Le tableau complet de toutes les transactions dans la LNH

Un bel exemple est survenu lundi, lorsque Brenden Dillon a fondu en larmes en discutant d’un possible échange des Sharks de San Jose, qui croupissent dans les bas-fonds du classement.

Brenden Dillon got emotional when asked if this was possibly his last game as a Shark. pic.twitter.com/7yBJd0UKKy — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) February 17, 2020

Certains joueurs ont des clauses de non-échange, d’autres non. Quelques-uns possèdent un contrat valide pour la prochaine saison, d’autres, non. Tout cela s’ajoute à l’insécurité des athlètes de se retrouver dans un nouvel environnement; la famille, les enfants, les écoles, le quartier dans lequel ils vivront, etc. Les facteurs sont infinis, ou presque.

«On est là pour les écouter, a souligné l’agent de joueurs Dominic De Blois, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de la chaîne TVA Sports. [...] Il y a des joueurs qui sont un peu plus nerveux souvent en raison de leur statut contractuel, puisqu’ils n’ont pas de clause de non-échange ou quelque chose comme ça. Il y en a qui vont juste continuer et sont conscients que ça fait partie de la "game". Ça dépend du joueur.»

«Dans tous les cas, on encadre et on est là pour épauler les joueurs et leur famille. Les joueurs, ce ne sont pas des robots, il y en a qui ont une famille, qui sont établis, qui ont des racines dans des villes.»

L’exemple de son père

De Blois n’est pas étranger à de telles situations. En effet, son père, Lucien, a joué dans la LNH et le jeune Dominic a vécu le tout étant enfant, notamment lorsqu’il était en deuxième année du primaire et que son paternel a été échangé aux Jets de Winnipeg pour y terminer sa carrière.

De moins en moins, les agents de joueurs sont dans le secret des dieux. De moins en moins, ils peuvent prévoir la venue d’une transaction.

«Il y a des équipes qui vont nous consulter, mais il y a des surprises chaque année, a confié De Blois. On ne sait jamais exactement. Il n’y a aucune obligation pour les équipes d’appeler l’agent et de nous donner le "head’s up". On sait maintenant avec les médias sociaux, ça peut tellement se propager rapidement. Les équipes gardent ça un peu plus pour elles pour être certain que l’information ne sera pas transmise sur les réseaux sociaux.»

Toutefois, il y a des exceptions, notamment, lorsqu’un joueur signe une prolongation de contrat avec sa nouvelle équipe. Le cas de l’attaquant Mark Stone, qui a été échangé des Sénateurs d’Ottawa aux Golden Knights de Vegas il y a un an, est un bon exemple.

«Mark Stone a été échangé et 30 minutes plus tard, la prolongation de contrat avait déjà été annoncée, a souligné De Blois. Ça ne s’est pas fait en 10 minutes.»