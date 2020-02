La Plaza San Francisco de Asis, porte d’entrée de la Vieille Havane

La Vieille Havane est très certainement l’endroit le plus fréquenté par les touristes de passage à La Havane. Tous les jours, des dizaines d’autocars et les bateaux de croisière y déversent leurs lots de touristes intéressés à connaître un peu plus l’histoire de la plus grande île des Antilles et son passé glorieux.

La Place Saint-François d’Assise, appelée aussi « plaza de las palomas », en raison des dizaines de pigeons qui la fréquentent, est en quelque sorte la porte d’entrée de la Vieille Havane. On y accède par l’avenue du Vieux-Port. On remarque aussitôt la Fuente de los Leones, une jolie fontaine en marbre blanc de Carrare qui fut sculptée en Italie et transportée à cet emplacement en 1836, don du comte de Villanueva.

À une extrémité de la place, domine, avec ses six étages, l’édifice du Commerce, de style renaissance. Sur sa coupole, on aperçoit la statue en cuivre de Jupiter, le dieu du commerce. Il s’agit d’une réplique d’une statue qu’on trouve au Louvre, œuvre du sculpteur flamand Juan de Bolonia.

Cette place doit son nom au couvent des frères franciscains appartenant à l’ordre de Saint-François qui s’installèrent à cet endroit en 1575. La place comme telle fut inaugurée quelques années plus tard, soit en 1628. Le couvent San Francisco possédait la tour la plus haute de tout Cuba, à l’époque, avec une hauteur de 42 mètres. Petit à petit, en raison de sa proximité du port, d’autres édifices sont venus s’y installer, comme une chambre de Commerce, le bureau de la Douane, la gare maritime Sierra Maestra, le Palais des marquis San Felipe et Santiago de Bejucal et des résidences de l’aristocratie espagnole.

Le monastère, qui abrite aujourd’hui le Musée des arts sacrés, et l’église adjacente — qui ne sert plus à la célébration du rituel liturgique — méritent une visite, ne serait-ce que pour profiter de la fraîcheur des lieux. La basilique est souvent utilisée aujourd’hui pour des concerts de musique de chambre et de chants choraux. Elle possède une des meilleures acoustiques du pays.

Le musée comporte plusieurs salles où sont exposés un nombre incroyable de crucifix de toutes sortes, de toutes grosseurs et de toutes le époques. Aussi une vaste collection de ciboires, de calices, de patènes et autres objets religieux en argent et en or, du mobilier d’époque en acajou et quelques peintures religieuses. Du haut de la tour du couvent, vous aurez une vue exceptionnelle sur les environs.

Sur un des côtés du couvent donnant sur la place, on trouve une statue du frère Junipero Serra, tenant un enfant par la main. Ce frère franciscain (1713-1784), théologien et docteur en philosophie, vécut à Palma de Majorque où se trouve l’original de cette statue.

Juste en face, ne manquez pas de visiter la galerie d’art Carmen Montilla, une peintre vénézuélienne décédée en 2004. Tout au fond du jardin, vous apprécierez très certainement une murale impressionnante en céramique de l’artiste cubain Alfredo Sosabravo.

Finalement, près de l’entrée de l’église, vous ne pouvez manquer la sculpture en bronze du Caballero de Paris, personnage mythique de La Havane décédé en 1985. Les Cubains comme les touristes étrangers se pressent à ses côtés pour se faire prendre en photo.