Le Canadien échange Marco Scandella aux Blues

Le Canadien de Montréal a échangé le défenseur Marco Scandella aux Blues de St. Louis en retour d’un choix de deuxième tour en 2021 et d’un choix conditionnel de quatrième tour en 2021, mardi.

Le Québécois de 29 ans aura passé un peu plus d’un mois avec le Tricolore. Le directeur général Marc Bergevin l’avait acquis des Sabres de Buffalo au début du mois de janvier. À l’époque, le DG avait donné un choix de quatrième ronde en 2020 pour le natif de Montréal.

En 20 matchs dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, Scandella a amassé un but et deux mentions d’aide pour trois points. Il a également maintenu un différentiel de +1 et écopé de huit minutes de pénalité.

Scandella a été un choix de deuxième ronde (55e au total) du Wild du Minnesota en 2008. En 569 parties avec le Tricolore, les Sabres et le Wild, il a touché la cible 42 fois et fourni 94 aides pour 136 points.

En ce qui concerne le choix conditionnel de quatrième ronde, le Canadien l’obtiendra si les Blues remportent deux rondes des prochaines séries éliminatoires ou si Scandella signe une nouvelle entente avec l’équipe du Missouri. L’arrière deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet.