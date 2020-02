Le Lightning continue de frapper le reste de la LNH

Le Lightning de Tampa Bay a réellement retrouvé la conviction lui ayant permis de survoler le calendrier régulier 2018-2019. Ayant établi un record de concession en gagnant ses 11 derniers matchs, il pourrait très bien ravir aux Bruins de Boston la tête de la section Atlantique dans un proche avenir.

La formation floridienne ne terminera certes pas avec 62 victoires et 128 points comme ce fut le cas au cours de la dernière campagne. Cependant, une bonne fin de saison serait des plus salutaires à l’aube des prochaines séries éliminatoires, lors desquelles la troupe de l’entraîneur-chef Jon Cooper souhaite faire beaucoup mieux. Celle-ci veut éviter un dénouement similaire à celui du printemps passé, quand les Blue Jackets de Columbus l’avaient balayée en quatre petites parties au premier tour.

Actuellement, rien n’arrête le Lightning, qui accuse un point de retard sur Boston. Peu importe la façon, c’est le résultat qui compte.

«Si une telle séquence est le fruit de la chance, elle ne constitue pas la clé du succès. Dans notre cas, ces 11 matchs n’ont pas été parfaits pour la plupart. Toutefois, ce fut vraiment bien. On n’a pas quitté le vestiaire en se demandant comment on avait fait pour gagner. On s’est plutôt dit qu’on méritait vraiment de l’emporter», a expliqué Cooper au site NHL.com, lundi, après le gain de 4 à 3 en prolongation contre l’Avalanche du Colorado.

De son côté, l’attaquant Nikita Kucherov semble avoir une opinion différente de son instructeur.

«Je ne crois pas qu’on a bien joué ici. Nous devons améliorer énormément notre jeu, puisque nous affronterons plusieurs bonnes équipes. Nous n’avons pas offert un bon effort», a affirmé celui ayant récolté 24 points à ses 14 plus récentes sorties.

«Cette série fructueuse a été pour le moins surréaliste, a ajouté le gardien Curtis McElhinney. Ce fut plaisant et spécial. On dirait que nous nous contentons de faire simplement notre boulot en ne se souciant pas de notre séquence.»

De gros rendez-vous

Le Lightning poursuivra cette semaine son voyage dans l’Ouest américain en visitant les Golden Knights de Vegas et les Coyotes de l’Arizona, jeudi et samedi, respectivement.

Par la suite, une série de cinq rencontres à domicile est au programme. Le passage des Bruins à l’Amalie Arena, le 3 mars, risque d’en dire long sur l’issue de la course au premier rang de l’Atlantique. Pour sa part, le Canadien de Montréal conclura la séquence de matchs à la maison de Tampa Bay le 5 mars.