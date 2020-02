Max Pacioretty se dirige vers sa meilleure récolte en carrière

Les admirateurs de l’ancien capitaine du Canadien de Montréal Max Pacioretty peuvent se rassurer : le joueur américain va très bien, tout comme ses Golden Knights de Vegas.

Le numéro 67 a inscrit le but décisif dans une victoire de 3 à 2 contre les Capitals de Washington, lundi. Avec 27 buts, il domine les siens et ses performances ont permis à la troupe de l’entraîneur-chef Peter DeBoer de demeurer au cœur de la lutte au sommet de la section Pacifique. Vegas compte 70 points et occupait avant les duels de mardi le deuxième rang de sa division.

Pour revenir à Pacioretty, il revendique 56 points et s’il maintient le rythme, il établira un sommet personnel cette saison. Ses meilleures productions – 67 points – ont été réalisées en 2014-2015 et 2016-2017. Quel facteur a-t-il fait la différence depuis son arrivée au Nevada à l’automne 2018? Durant le récent week-end des étoiles de la Ligue nationale en janvier, il avait répondu en ces termes au «Journal de Montréal».

«Je suis plus en paix aujourd’hui. Je ne veux pas avoir des excuses, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Mais ce n’était pas facile avant mon départ de Montréal. Durant tout l’été, tout le monde savait le sort qui m’attendait. J’étais pour quitter le Canadien, mais je ne savais pas quand.»

Cette aisance est facilement perceptible sur la glace. Effectivement, Pacioretty a touché la cible sept fois au cours de ses six plus récentes sorties. Pourtant, il a joué moins de 15 minutes lors de deux parties de cette séquence.

Marchessault aussi

Parmi les autres hockeyeurs des Knights qui connaissent de bons moments, il y a Jonathan Marchessault. Ce dernier a amassé 11 points, dont cinq filets, en 11 matchs. Il a notamment contribué au but de Reilly Smith, lundi.

«Chaque soir, j’essaie seulement de donner le meilleur de moi afin de nous aider à gagner une partie de hockey, a-t-il déclaré au quotidien "Las Vegas Review-Journal". Peut-être que présentement, je suis récompensé un peu plus souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est plaisant de voir mon nom sur la feuille de pointage et de permettre à tout le monde sur la patinoire de s’améliorer.»

Les Knights accueilleront le Lightning de Tampa Bay, jeudi.