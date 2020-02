Protection de la jeunesse: Le système poussé à ses limites

SHERBROOKE | La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse s'est déplacée à Sherbrooke, mardi, tout près de l'épicentre de la tragédie de Granby du printemps dernier.

Premier à être entendu devant la Commission Laurent, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a expliqué qu'environ 30 % des enfants présentent des signes de vulnérabilité au moment d'intégrer le réseau scolaire.

«Pour la population qui s’exprime en anglais et celle qui est issue de l’immigration, c’est 50 % de ces jeunes», a déclaré le président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Stéphane Tremblay.

«Il faut absolument que, dans les prochains mois, le Québec renverse la tendance et qu’au lieu d’amener des intervenants en direction de la protection de la jeunesse, on les dirige plus vers les services de proximité», a ajouté M. Tremblay.

«La gravité des évènements qui ont conduit à la commission Laurent doit sonner un ralliement et susciter une volonté inébranlable», a ajouté le CIUSSS dans son mémoire.

De son côté, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l'Estrie a rapporté une hausse du nombre de signalements. «On est rendu à la limite de ce que le système peut supporter, je crois», a affirmé Alain St-Pierre, ex-directeur de la DPJ de l’Estrie.

Une trentaine d'intervenants doivent être entendus au cours des trois jours d'audience prévus à Sherbrooke. La Santé publique et des pédiatres présenteront leurs recommandations à leur tour mercredi.