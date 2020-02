Quand l’argent fait foi de tout

Chaque jour apporte son lot de découvertes quand on lit les journaux. Certaines sont agréables, mais plus souvent qu’autrement, on y découvre les travers de notre société et des diverses sociétés à travers le monde, et on s’en désole. Mais il y a des matins, comme aujourd’hui, où ce qu’on apprend comme nouvelle nous révolte littéralement.

Quand tu lis que « ... les 26 milliardaires les plus riches de par le monde détiennent dans leur portefeuille autant d’argent que ce que possède la moitié de l’humanité, il y a de quoi faire une syncope. Qu’attendez-vous, vous tous qui chroniquez dans les journaux, pour dénoncer cela ? Pourquoi ne pas profiter de votre tribune pour dénoncer, avec la vigueur dont vous êtes capable, une situation semblable ? Une situation que je qualifierais de criminelle.

Oui, je dis bien criminelle, parce que c’est leur richesse même qui crée les famines, les guerres, les morts d’enfants, en fait, qui crée la misère du pauvre monde ! Parce que c’est elle aussi qui vient, directement ou indirectement, de l’exploitation éhontée des ressources non renouvelables de notre planète.

Pourquoi nos gouvernements ne forcent-ils pas ces milliardaires à verser leur part équitable d’impôts ? Comment se fait-il, parce que je lis ça aussi ce matin dans Le Journal, qu’ils ne paient que 2 % de leurs revenus faramineux en impôts, alors qu’une personne de la classe moyenne au Canada doit remettre près de 50 % de son revenu au gouvernement ?

Ça m’enrage, vous ne pouvez pas savoir comment. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire pour aider à changer les choses. Suis-je le seul à me sentir lésé par cette situation ? On le dirait puisque peu de gens en parlent ouvertement. Va-t-il falloir une révolution pour que ça change ?

Un Anonyme

Je partage votre indignation, et nous sommes loin d’être les seuls à penser que l’effroyable inégalité de la répartition des richesses est une honte pour toute personne saine d’esprit, pour ne pas dire pour l’humanité entière. Mais de solution, je n’en ai pas, puisque ce problème dépasse mon entendement, et que vu l’inaction des leaders mondiaux et des gouvernements à cet égard, il se peut, même si on la redoute, que seule une révolution en vienne à bout.