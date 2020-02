Saprissa est dans le brouillard

SAN JOSÉ | Pendant qu’on s’inquiète du fait que l’Impact ne semble pas encore avoir complètement pris forme, ça pourrait représenter un avantage dans ce duel contre Saprissa.

« Comme l’équipe est en présaison, nous ne savons pas grand-chose d’elle », a confié l’entraîneur-chef Walter Centeno en conférence de presse, mardi.

Le défenseur Roy Miller, qui a été coéquipier de Thierry Henry chez les Red Bulls de New York, a sa petite idée sur ce que son ancien coéquipier va proposer.

« J’ai joué avec Henry et je sais qu’il va exiger un football de style moderne avec beaucoup de mouvements de balle. »

Respect

Les partisans et les médias costaricains se sont réjouis de voir Saprissa éviter une équipe mexicaine en lever de rideau, mais Centeno ne partage pas le même optimisme.

« Les gens sont soulagés qu’on n’affronte pas une équipe mexicaine, mais on ne le voit pas de la même façon.

« Montréal est une équipe qui a remporté un championnat pour être ici, nous devons les respecter. C’est certainement une équipe très motivée de jouer pour un nouvel entraîneur. »

Cela dit, il souhaite voir son équipe être maîtresse dans son propre stade.

« Je m’attends à ce que nous dictions les conditions de jeu, je veux que mes joueurs soient très intenses, et c’est essentiel de l’emporter.

« Le talent sera fondamental. Je m’attends à ce que nos joueurs les plus talentueux brillent. »

Jeu blanc

Si dans le camp de l’Impact on espère déclarer au moins un but au retour au Canada, du côté de Saprissa, on entend garder le zéro afin de ne céder aucune chance aux visiteurs.

« C’est très important de ne pas accorder de but et de ne pas leur permettre de développer de la confiance », a insisté Walter Centeno.

Pas question non plus de trop en faire pour surveiller Bojan, même si on sait que c’est le joueur qui peut changer le match pour l’Impact.

« Nous ne voulons pas le traiter comme une vedette, mais comme un autre joueur de l’équipe. Il est très important et nous voulons nous défendre contre lui. »

Sanctions

Le dernier match de Saprissa, lors du Classico Nacional contre Alajuelense, s’est terminé dans le chaos avec des bagarres entre partisans dans les gradins et des arrestations.

La direction du club a décidé de sévir et a banni ses partisans les plus chauds, les Ultras Morada, de tous les matchs de la Ligue des champions.

En lieu et place des Ultras, on a décidé d’inviter environ 2000 enfants de la région en plus d’installer une fanfare pour ajouter à l’ambiance.

Quant à la jeune sensation de 17 ans, Manfred Ugalde, il a été suspendu pour quatre matchs à la suite de ses agissements dans cette rencontre, mais cette suspension est sans effet pour la Ligue des champions et il sera à son poste.