Une journée dans le quotidien d’un gestionnaire des réseaux sociaux

Les nouvelles technologies font naître de nouveaux métiers, dont celui de gestionnaire des réseaux sociaux. En quoi consiste cette spécialité? Témoignage.

Christophe Dubé est spécialiste de contenu et gestionnaire des réseaux sociaux chez lg2, une agence de création. Tous les jours, il travaille à mettre des marques en valeur sur les Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et TikTok de ce monde. Un travail qui conjugue stratégie, créativité et originalité.

Stratégie

«Aujourd’hui, les médias sociaux sont un plan de communication incontournable pour les marques et les organisations, explique Christophe Dubé. Mon rôle est donc de les aider à se distinguer de la concurrence, et ce, en optant pour les meilleures stratégies de communication possible.»

Pour ce faire, il faut évidemment éviter les faux pas. Les erreurs les plus répandues? Publier trop fréquemment, attirer l’attention seulement à l’aide de concours et offrir du contenu faisant fi de l’actualité. «Par exemple, en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit présentement en Chine, il serait risqué de créer du contenu évoquant un virus ou une épidémie», souligne-t-il.

Créativité

Outre l’aspect stratégique, Christophe Dubé adore le côté créatif de son travail. «J’aime créer et publier du contenu qui est empreint d’idées innovantes, de nouvelles tendances et d’une tonalité claire. En fait, j’aime tout le processus créatif: de la recherche d’information à la gestion des réactions, en passant par la rédaction.»

Originalité

Parlant de réactions, Christophe Dubé est également gestionnaire de communautés. Autrement dit, il doit répondre aux gens qui réagissent aux publications. «Ce n’est pas du service à la clientèle traditionnel, dit-il, car le but est de construire des communautés fortes et investies en trouvant des manières originales de stimuler les interactions.»

Ainsi, aux yeux de Christophe Dubé, un gestionnaire de réseaux sociaux est comme un couteau suisse: multifonction, il se montre utile dans de nombreuses situations!