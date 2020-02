Yaourti : Un resto pour redécouvrir le yogourt

Un restaurant avec un menu centré autour du yogourt a ouvert ses portes au centre-ville de Montréal et propose bien plus que des bols agrémentés de fruits et de céréales.

Chez Yaourti, sur la rue Crescent, on peut commander un bol de yogourt grec agrémenté de pois chiches rôtis, avocats, concombres, fromage feta et pesto, le tout accompagné de morceaux de pain pita.

Camille Dauphinais-Pelletier/24h

La proposition peut surprendre, mais pas autant que celle du «bol de sushi», qui contient une généreuse portion de sauce au yogourt épicée accompagnée notamment de saumon cru, de riz, de roquette et de mangue!

Notre équipe a testé ces deux plats et adoré le résultat, rafraîchissant et hors de l’ordinaire, surtout au Québec où on utilise peu le yogourt dans les plats comparativement à ce qui se fait en cuisine méditerranéenne. Les morceaux de saumon trempés dans l’épaisse sauce fondaient dans la bouche, et le mariage entre le yogourt et le côté salé du pesto et du feta était très réussi.

On a maintenant envie de tenter le bol mexicain (avocat, maïs, tomates cerises, cheddar, salsa, jalapeno et coriandre) ou baklava pour les dents sucrées (beurre de sésame, arilles de grenade, pistaches, dattes et miel).

Classiques

Pour les personnes aux goûts plus classiques, la carte propose des bols contenant simplement des fruits, des noix et du miel ou encore des smoothies. Il est aussi possible de créer son propre bol sur mesure en choisissant les ingrédients; le restaurant a d’ailleurs plusieurs types de yogourt nature, par exemple sans lactose, au lait de chèvre, végane ou encore du yogourt glacé.

Camille Dauphinais-Pelletier/24h

L’endroit propose aussi des soupes, salades et sandwichs accompagnés de yogourt ou de sauce au yogourt.

La beauté de la vaisselle en poterie dans laquelle sont servis les plats est à souligner; un régal pour les yeux.

Les prix pour un repas varient entre 8,45 $ (soupe aux patates douces, carottes et lentilles servie avec yogourt grec) et 15,49 $ (salade de fromage halloumi et avocats avec vinaigrette au yogourt grec).

Yaourti est situé au 1407 rue Crescent et est ouvert de 8 h à 19 h la semaine et de 9 h à 19 h la fin de semaine.