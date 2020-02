TREMBLAY-GOSSELIN

Bernadette "Betty"



À Québec, le 13 février 2020, est décédée dame Bernadette Tremblay, épouse de feu monsieur Louis-de-Gonzague Gosselin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Diane Bélanger), Julie (Jean-K. Samson), Jacques, Nathalie (Henri Gilbert), Marie-Josée et Geneviève (Steven Gosselin); ses petits-enfants : Anne-Catherine, Émilie, Léa, Frédérique, Emmanuelle, Louis-Alexandre, Ariane, Amélie ainsi que ses arrière-petits-enfants Arnaud et Clémence. Sont également touchés par son décès, ses soeurs Rachel Tremblay (Marcel Bourdeau et son fils Louis-Philippe) et Hélène Tremblay; ses belles-soeurs : Thérèse Gosselin, Antoinette Morin et Francine Desourdy; ses filleuls Jean Gosselin et Richard Fisette; son amie Brigitte Lessard ainsi que de nombreux neveux et nièces.Afin de respecter ses volontés, il n'y aura pas de rituel funéraire. Une cérémonie aura lieu ultérieurement lors de l'inhumation des cendres au cimetière de Sainte-Famille, Île d'Orléans.Ses enfants tiennent à remercier tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital Jeffery-Hale ainsi que le Dre France-Valérie Roy pour leur gentillesse et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec (Qc), G1S 2M4, tél. : 418 684-2260.Tél. 418 686-8811 Téléc. 418 686-8813Courriel : infomaison@athos.caPour envois de messages personnalisés et / ou de fleurs ainsi que pour signer le registre à la mémoire de la personne décédée :