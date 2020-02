TURBIDE, Donald



À Montréal, le jeudi 30 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 85 ans, Donald Turbide, époux de Evelyne Kelly Turbide.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Martine), Bobby (Johanne) et Karl (Marie-pier), ses petits-enfants Audrey, Harold, Simone et Françoise, ses frères et ses soeurs Yvon, Élisabeth, Nicholas et Marie-Paule ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 28 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le samedi 29 février 2020, à 11h en l'église St-Gilbert au 5420 rue des Angevins, Saint-Léonard, Qc, H1S 1H9.