GOSSELIN, Normand



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 février 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Normand Gosselin, époux de feu Lucie Therrien.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Hélène Leblanc) et Linda (François Lebeau), ses petits-enfants Jonathan, Vanessa, Nicolas, Li-Ann, son arrière-petite-fille Fidjie, son arrière-petit-fils Zac-Olivier, ses frères et sa soeur feu André, feu Huguette, Roger (capucin) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle vendredi 21 février 2020 à compter de 16 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 19 h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.