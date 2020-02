LABRÈCHE, Pauline



Au CHSLD St-Antoine de Padoue, le 17 février 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Pauline Labrèche, demeurant à St-Lin-Laurentides.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Ginette, Francine, Louise (Michel), Yvon (Liliane), Diane (feu Yvon) et Alain (Marie-Claude), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses filleul(es), Jonathan Anctil et Claudette Charbonneau, son beau-frère Arthur Charlebois, ses neveux et nièces autres parents et amis.Mme Pauline Labrèche sera exposée le samedi 22 février 2020, à compter de 11h à la1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 22 février 2020 à 15h30 à la chapelle de la résidence funéraire.Mme Labrèche sera incinérée et les cendres seront déposées au Columbarium de la résidence funéraire à une date ultérieure.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com