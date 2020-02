MATHIEU, Richard



À Montréal, le 14 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Richard Mathieu.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, sa soeur Marie Bigras, ses cousins et cousine ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 22 février 2020 à 13h enLa direction a été confiée à la :