SOULIÈRE née DAULT, Simone



À St-Jean-sur-Richelieu, le 14 février 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Simone Dault, épouse de feu M. Roger Soulière.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Benoît), ses petits-enfants Antoine et Félix, son frère et ses soeurs : Zotique, Laurette, Diane, Nicole, Gertrude et Darquise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 22 février 2020 de 11h30 à 14h30, suivi d'une liturgie de la Parole en la salle commémorative du complexe.