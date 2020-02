VINCELETTE, Thérèse

(née Burelle)



À Montréal, le 12 février 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Thérèse Burelle, épouse de M. Régent Vincelette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Jeanne (Benoit) et Denis (Katie), ses petits-enfants Kelly, Bryan, Emerick, Noa et Jacob, son frère et ses soeurs: Marcel, Gertrude et Georgette (Roger), ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 février de 13h à 16h30 au3198, RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QC H1W 1P2Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire cette même journée à 16h30 en la chapelle du complexe.