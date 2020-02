HUOT, Ronald



À Saint-Jérôme, le 14 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Ronald Huot, époux de Mme Raymonde Degagné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Adrien), Colette (Robert), André (Kevin) et Alain (Steve), ses petits-enfants Lydia, Jonathan, Michael, ses arrière-petits-enfants, son frère Ronald Durocher, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 février 2020 de 13h à 17h au salon de la :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.