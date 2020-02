FORTIN (BOUCHER), Carmen



À Terrebonne, le 13 février 2020, à l’âge de 89 ans, est décédée Mme Carmen Boucher, mère de feu Donald Fortin.Elle laisse dans le deuil son époux M. Alfred Fortin, ses enfants Langis (Chantal), Daniel (Hélène) et Serge (Nina), ses petits-enfants feu Émilie, Francis, Éloise, Guillaume, Gabriel, Alexandre, Caroline, Dominic et Cédric, ses arrière-petits-enfants, ses frères Yvon (Liette) et Gérald (Lucille), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au mausolée St-Martin du complexe funéraire :le dimanche 23 février 2020 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 17h en la chapelle.Au lieu de fleurs des dons à Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer seraient appréciés.