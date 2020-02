BRAULT, Réal



Le 15 février 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé Réal Brault, époux de Pauline Biron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Leslie) et Danielle (Dan), ses petits-enfants Steve, David, Alex, Catherine, ainsi que Yannick et Véronique, son arrière-petite-fille Arielle, sa soeur Renita, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 23 février de 13h à 16h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h en la chapelle du salon.