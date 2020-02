À 16 ans, elle chante avec Marc Hervieux

Rares sont les ados qui, comme Gabrielle Lapointe, donnent un spectacle pour conclure leur parcours au secondaire. Encore plus rares sont ceux qui, comme la soprano de 16 ans de Québec, auront Marc Hervieux comme invité spécial.

« C’est une chance exceptionnelle », confie cette finissante du Programme d’éducation internationale du Collège Jésus-Marie de Sillery, qui montera sur la scène de la salle Dina-Bélanger, jeudi soir.

Le populaire chanteur ténor n’a pas dit oui à n’importe qui. Gabrielle Lapointe est la fille de Jean-François Lapointe, un baryton de renommée internationale, depuis directeur de l’Opéra de Québec, et de la chanteuse soprano Sophie Martel.

« Je pense que j’ai chanté avant de parler », plaisante celle qui versera les recettes de son spectacle à la Fondation des artistes.

« Je connais bien ses parents, explique Marc Hervieux, mais, au-delà de ça, j’ai trouvé sa démarche extraordinaire. Elle m’a appelé, tout simplement, m’a expliqué son projet de ramasser de l’argent pour la fondation et j’ai trouvé ça cool. J’ai donc accepté de venir faire deux ou trois tounes. »

Photo Ben Pelosse

Un fort potentiel

Il reste que, mis à part les liens amicaux, à la base, Gabrielle Lapointe possède un fort potentiel. « Elle est très, très bonne. Elle chante vraiment bien. C’est solide », s’exclame le chanteur québécois.

Ça tombe bien parce que la jeune fille, qui chante en français, en anglais et en espagnol, rêve de devenir une artiste.

Après avoir fait ses classes en jouant notamment dans des comédies musicales à l’école et en remportant des prix au Concours de musique de la Capitale, elle en sera jeudi soir à une première expérience en solo sur scène.

« C’est une façon de me lancer et je veux montrer le plus de choses que je peux faire. Je vais passer du rock au jazz à la pop », promet celle qui pigera dans le répertoire de Piaf et d’Elton John, entre autres.