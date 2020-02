DEVOST, Fernande

(née Beauchamp)



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 17 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Fernande Beauchamp, épouse de feu Roger Devost.Elle laisse dans le deuil ses enfants Odette (Pierre Prieur), Claudine et Pierre (Ginette Marchand), sa petite-fille Olivia-Amélie (Daniel Vaillancourt), ses arrière-petites-filles Sara-Alice, Emma et Jane, son frère Gérard (Chantal Desautels), son beau-frère Jacques Ménard ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Des dons à la Fondation Rêves d'Enfants seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 février 2020 de 14h à 17h. Les funérailles suivront à 17h en la chapelle du :