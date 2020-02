TREMBLAY, Serge



À Laval, le 8 février 2020, à l'âge de 79 ans est décédé M. Serge Tremblay, époux de Mme Louise Blanchette Tremblay (feu).Il laisse dans le deuil sa fille Dominique Tremblay (Marc), sa petite-fille Vanessa (Ametson), ses frères Clarence, Richard (Lise), Daniel (Nicole), ses soeurs (feu) Denise Mulholland, (feu) Murielle Sénéchal, (feu) Pearl O`Brien et Myrtha Samson, son beau-frère Albert, sa belle-soeur Angéline ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 février à 13h à la chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 chemin de la Côte-des-Neiges. Une célébration suivra à 14h.Les funérailles auront lieu en l'église de Sainte-Marie-Madeleine, en Gaspésie à l'été 2020. L'heure et la date seront à précisées.