PATENAUDE, Suzanne



Le 6 février, à l'âge de 81 ans, est décédée Suzanne Patenaude, épouse de Vincenzo (Jimmy) Geraci.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Antonino, ses soeurs Pierrette, Lucie et Bérangère, sa belle-soeur Concetta (Tina) Geraci, ses neveux et nièces plus particulièrement Palma Geraci qui fut très présente pour elle, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 22 février 2020 de 10h à 13h au :425 CHEMIN ST-JEAN, LA PRAIRIE, Qc450 463-1900Les funérailles auront lieu le jour même à 13h à l'église La Nativité, 155 Chemin Saint-Jean, La Prairie.Un don peut être fait à la Société canadienne du cancer.