Alex Ovechkin bloqué à 698 buts

WASHINGTON | Alex Ovechkin n’a pas souvent été victime de léthargies au cours de sa carrière. Or, depuis son tour du chapeau du 4 février, le compteur s’est arrêté à 698. Il y a cinq matchs que le capitaine des Capitals n’a pas secoué les cordages. Sa plus longue disette depuis décembre 2018. Comme dirait l’autre, il est dû.

À LIRE AUSSI : Équipés pour veiller tard

Carey Price pourrait donc passer à l’histoire en permettant au Tsar de devenir seulement le huitième joueur à atteindre le plateau des 700 buts dans la LNH. Les chances qu’Ovechkin profite de la visite du Canadien pour rejoindre le groupe sélect sont plutôt bonnes.

Au cours de sa carrière, il a inscrit 21 de ses 698 buts contre Price. Il n’y a qu’Henrik Lundqvist et Marc-André Fleury (24 chacun) ainsi que Kari Lehtonen (22) qui ont été victimes de son lancer plus souvent.

Fait encourageant pour le gardien du Canadien, Fleury est parvenu à résister à tous les assauts du Russe lundi soir.

Cela dit, Ovechkin ne s’en fait pas trop avec ce plateau. Il sait qu’il finira par l’atteindre.

« Ça arrivera quand ça arrivera. Que ce soit demain [jeudi] ou le jour suivant, ce n’est qu’une question de temps », a-t-il indiqué au terme de l’entraînement de son équipe.

D’ailleurs, il devrait logiquement être celui qui y arrivera le plus rapidement après Wayne Gretzky. La Merveille avait réussi l’exploit en 886 matchs. Ovechkin en compte maintenant 1142. Le suivant sur la liste ? Brett Hull, qui a marqué son 700e but à son 1157e match.

Pas une distraction

Pour l’heure, la principale préoccupation du tout premier choix au repêchage de la LNH en 2004 est d’aider les Capitals à récolter des points au classement. Les représentants de la capitale fédérale américaine ne sont pas particulièrement satisfaits de leur tenue des 20 derniers matchs. Période au cours de laquelle ils ont maintenu un dossier de 10-10-0.

« L’important, c’est de s’assurer de mieux jouer, de confirmer notre place en séries éliminatoires et d’aller de l’avant », a énuméré Ovechkin.

Y a de quoi se poser des questions, considérant que ce rendement est à peine supérieur à celui du Canadien pour la même période (9-10-1).

En même temps, il y a lieu de se demander si la quête d’Ovechkin n’est pas une distraction pour ses coéquipiers.

« On est au courant et on en parle. Mais en tant que joueur de hockey, tu dois être capable de gérer un paquet de situations sur lesquelles tu n’as pas de contrôle. Tu ne peux pas te laisser distraire par ça, a indiqué Tom Wilson. On est tous au fait que nous devons recommencer à coller des victoires. En plus, si nous jouons en pensant ainsi, ses buts vont venir. D’ailleurs, il pense lui-même de cette façon. »

♦ En congé mercredi, le Canadien a procédé au rappel de Christian Folin. Les services du défenseur pourraient être requis jeudi soir puisqu’on ignore toujours l’état de santé de Victor Mete, blessé à la cheville gauche après avoir été atteint par un tir d’Alex Biega, mardi, à Detroit.