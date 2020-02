Capté à 195 km/h sur l'autoroute 20: il écope d'une contravention de 1758$

Un jeune conducteur téméraire a reçu une dure leçon sur les risques de la vitesse, alors qu’il a reçu un constat d’infraction de 1758$, pour grand excès de vitesse.



Le jeune homme de 19 ans a été capté à 195 km/h dans la nuit de lundi à mardi, sur l’autoroute 20, en direction ouest, près de la sortie pour le chemin des Îles, à Lévis.



La contravention est assortie de 18 points d’inaptitude. Le véhicule du conducteur a été remisé et son permis suspendu pour une période de 7 jours.



Les grands excès de vitesse sont connus non seulement pour leur dangerosité, mais également pour les très hauts montants des constats d’infractions qui sont remis aux conducteurs fautifs. Plusieurs arrestations pour cette infraction au Code de la sécurité routière ont été médiatisées dans la dernière année.



En août dernier, un conducteur de 32 ans a écopé d’une amende de 2384$ et de 30 points d’inaptitude, après avoir été intercepté à 231 km/h sur la 175 dans la réserve faunique des Laurentides.



Un peu plus tôt, dans le même secteur, un conducteur de 20 ans de Québec a reçu constat d'infraction de 1903 $ et de 24 points d'inaptitude, pour avoir roulé à 200 km/h.