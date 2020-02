CABANA, Olivier



C'est entouré d'amour qu'Olivier Cabana s'est éteint en toute quiétude en ce 17 février 2020, à l'âge de 82 ans.Maintenant aux côtés de son épouse Jeannine Brosseau et de sa fille France (feu Luc), il laisse dans le deuil sa chère fille Linda (Pierre), ses tendres petits-enfants Mathieu (Stephany), Julie (Marco), Christian et François; sans oublier ses arrière-petits-enfants Étienne, Elizabeth, Ély-Ann, Maïka, Laurence et Charlotte, ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 21 février de 14h à 17h et de 19h à 21h au:Une cérémonie suivra à 21h en la chapelle.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour les bons soins et l'aide apportée par Monsieur Robert Lalonde qui faisait aussi partie de la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Adhémar-Dion.