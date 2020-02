Ce printemps: l'Écosse en vedette à la Place des Arts

La Place des Arts de Montréal (PDA) sera la théâtre d'une célébration de la culture artistique écossaise pendant près de deux semaines lors de la fonte des neiges. Du 16 au 26 avril, l'événement appelé le Printemps écossais proposera de nombreux spectacles en salle et activités gratuites soulignant la richesse des arts de ce pays européen.

Côté concerts, ayant déjà fait la tournée ensemble, le groupe québécois Le Vent du Nord et la formation écossaise Breabach se chargeront d'un programme double le 18 avril, au Théâtre Maisonneuve. Parmi les autres spectacles, certains seront destinés à toute la famille, comme la production «Stick by Me», une œuvre mêlant comédie, mime et musique qui sera jouée deux fois à la Cinquième Salle le 26 avril.

Une foule d'activités gratuites telles que des discussions publiques, des ateliers d'initiation à la danse et la musique écossaises, une exposition et une expérience numérique ont également été programmées.

«L’idée de ce grand événement festif est née du désir de jeter un éclairage sur l’Écosse à travers les arts, et de permettre à tous les publics de découvrir le dynamisme de la scène culturelle de ce pays, son histoire riche et les liens qui l’unissent avec le Québec», mentionne Marie-Josée Desrochers, présidente-directrice générale de la PDA, dans un communiqué.

«Le Printemps écossais est une occasion de plonger au cœur de cette destination artistique privilégiée reconnue pour ses festivals de musique sans pareil et la diversité de sa scène musicale locale aux sonorités avant-gardistes, folk et traditionnelles», ajoute Clothilde Cardinal, directrice de la programmation de la PDA.

Pour toutes les infos concernant l'événement et l'achat de billets: placedesarts.com/printemps-ecossais.