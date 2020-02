C’est souvent vraiment bon

Ce sont souvent les plats les plus simples qui sont vraiment bons et qui passent à la postérité dans nos recettes de famille. Ces plats faciles à préparer, savoureux et réconfortants ont souvent pour base des produits qui se trouvent toujours dans nos cuisines. Prenons l’exemple de l’oignon. Je sais que je fais souvent l’éloge de ce légume mais il le mérite. L’oignon, comme son amie la pomme de terre, a sauvé des peuples de la famine et réussi à devenir un essentiel de quasiment tous les plats.

Cette semaine, on se prépare des oignons farcis aux deux viandes hachées, bœuf et agneau, pleins de saveurs intenses grâce aux herbes et aux épices utilisées. Un plat qui tient chaud et qui peut se conserver quelques jours au réfrigérateur avant de le réchauffer. Et pour les amateurs de petits légumes, un plat de bœuf et de légumes à cuire dans un poêlon (pour ceux qui ne veulent pas faire trop de vaisselle !), à servir avec une petite sauce à la crème de raifort. Le raifort est peu utilisé dans nos recettes traditionnelles mais il apporte un petit houmpf aux sauces et aux plats avec son côté piquant.

À vos fourneaux !

Poêlon de ratatouille et veau haché

Dans cette recette, le veau peut être remplacé par du dindon haché ou un composite végétarien. C’est la sauce qui rend le plat mémorable.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

2 c. à s. d’huile végétale

1 oignon, en tranches fines

450 g (1 lb) de veau haché

1 courgette moyenne, en dés

1 poivron, en dés

1 petite aubergine, en dés

250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes

1 c. à s. de sauce Worcestershire

1 c. à s. de sarriette hachée finement

Sel et poivre

Sauce

125 ml (½ tasse) de crème légère (15 %)

1 c. à s. de raifort râpé en conserve

1 pincée de sel

Méthode

Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter le veau et faire revenir 8 minutes, en mélangeant souvent. Ajouter les dés de courgette, de poivron et d’aubergine. Faire revenir 5 minutes. Verser le bouillon de légumes et la sauce Worcestershire. Ajouter la sarriette et mélanger. Saler et poivrer. Couvrir et poursuivre la cuisson 20 minutes. Pendant ce temps, préparer la sauce. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes. Arroser avec la sauce au raifort avant de servir.

Oignons farcis à l’agneau et au bœuf

Ce plat deviendra vite un incontournable de vos soupers d’hiver. À essayer en version miniature (farcir des échalotes) pour servir à l’apéro. L’orge peut être remplacée par du quinoa cuit.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 60 min

Ingrédients

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

4 gros oignons pelés

110 g (4 oz) d’agneau haché

110 g (4 oz) de bœuf haché

1 c. à s. de thym frais haché

½ c. à thé de romarin haché

½ c. à thé d’estragon finement haché

250 ml (1 tasse) de bouillon de bœuf

80 g (½ tasse) d’orge perlé cuit

Sel et poivre

Méthode