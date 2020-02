Comment convaincre notre mère qu’elle est un danger au volant?

Après le décès de notre père, notre mère s’est remise au volant à 75 ans. Ma sœur et moi sommes convaincues qu’elle va avoir ou provoquer un accident. Mais elle ne veut pas entendre raison. Comment on fait ? On la dénonce à la SAAQ ou on détruit son permis de conduire ?

Anonyme inquiète pour sa mère

N’employez aucun des moyens suggérés et ne la confrontez pas sur le sujet. Demandez d’abord l’avis de son médecin et voyez avec lui s’il ne pourrait pas intervenir. Essayez d’établir avec elle un horaire d’utilisation de sa voiture qui exclurait la conduite en soirée et sur les grands axes routiers. Faites-lui une liste des moyens de déplacement à sa disposition et vantez-lui l’économie financière qu’elle pourrait réaliser en vendant son véhicule.