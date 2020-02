Comment réconcilier nos codes de vie?

Je suis arrivée du Chili avec mes parents en 1999. Grâce à la gentillesse de nos voisins québécois de souche, je me suis intégrée très facilement. Ça me ravit de dire que je suis québécoise à 100 % et que je suis fière de l’être. Mais ce n’est pas pour cette raison que je vous écris. Je suis mariée depuis trois ans, et mon mari et moi avons un beau bébé de 16 mois. Tout irait bien, si ce n’était un problème que je vais vous exposer.

Pour mon mari, un Québécois de souche, la famille, ça devrait se résumer à nous trois. Alors que pour moi, comme pour tous les Latinos, la famille c’est aussi mon père, ma mère, mes deux sœurs, mon frère, leurs conjoints et conjointes, avec qui j’ai l’habitude de parler tous les jours.

Au début de notre relation, mon conjoint n’avait pas de problème avec ça. Il acceptait facilement d’aller les voir ou qu’ils arrivent à l’improviste à notre appartement. Oui, à l’improviste, comme s’ils arrivaient chez eux, vu que dans leur cœur, chez nous, c’est chez eux. Je sais, c’est très latino, mais c’est ainsi que j’ai été élevée. Mi casa, tu casa. Ma maison, c’est votre maison. Alors que chez certains de nos amis québécois, il faut prendre rendez-vous des jours à l’avance, juste pour aller prendre un café.

C’est culturel, je sais. Le problème, c’est que depuis que notre petit garçon est né, mon mari me manifeste de plus en plus son agacement à ce que ma famille vienne nous visiter à tout bout de champ. Il me dit que déjà, avec l’arrivée du petit, comme nous avons moins d’intimité qu’avant, nous devons faire comprendre à ma famille qu’elle devrait espacer grandement ses visites. Évidemment, je ne suis pas d’accord, et nous nous querellons de plus en plus à cause de ça. Il m’a même dit avant-hier que si je refusais de le faire, c’était parce que je ne l’aimais plus. Mais c’est faux, archifaux. Je l’aime comme j’aime tout autant ma famille qui, grande ironie, l’adore et le considère comme leur fils et leur frère et serait prête à tout pour l’aider. Comment lui faire comprendre ça ?

Une fille qui aime son mari

Les différences culturelles sont souvent source de frictions dans un couple, et l’important alors est de trouver un compromis susceptible de satisfaire l’un et l’autre. Il faut que chacun de vous deux trouve son compte si vous espérez marcher dans la même direction pour longtemps. Vous avez besoin de voir votre famille, mais lui aussi a raison de vouloir s’approprier un peu plus de votre présence, vu la grande place que prend maintenant votre enfant entre vous deux.

Commencez par établir entre vous deux ce qui serait un compromis acceptable et faites les arrangements en conséquence. J’imagine, vu vos liens solides, que votre famille sera compréhensive face à vos désirs. Vous pourriez même leur proposer de leur laisser votre enfant à garder pour profiter d’un moment seul à deux ?