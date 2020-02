Ligue des champions : un verdict nul de 2 à 2 pour l'Impact face à Saprissa

L’Impact de Montréal a laissé filer une avance de deux buts et a dû se contenter d’un verdict nul de 2 à 2 face au Deportivo Saprissa, mercredi soir, à San José au Costa Rica, où était disputé le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

C’est un but de Jonathan Martinez à la 90e minute de jeu qui a privé les Montréalais de la victoire. Le milieu de terrain et ancien joueur de la Major League Soccer Johan Venegas avait réduit l’écart dix minutes plus tôt.

L’Impact avait pourtant commencé le match en force avec le but d’Orji Okwonkwo. Dès la 12e minute de jeu, ce dernier a bondi sur un retour de Bojan pour donner l’avance aux visiteurs.

Dix minutes plus tard, Romell Quioto doublait l’avance de l’Impact. Après avoir capté un beau relais de Bojan, le joueur hondurien a habilement déjoué un défenseur et le gardien adverses.

Devant le filet de l’Impact, Clément Diop a réussi huit arrêts. Son vis-à-vis, Aaron Cruz, a cédé deux fois sur trois tirs cadrés.

Le match retour de cette série au total des buts aura lieu mercredi prochain, au Stade olympique.