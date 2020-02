Connor McDavid retrouve les Oilers

Blessé au quadriceps de la jambe gauche, l’attaquant Connor McDavid est de retour dans l’entourage des Oilers d’Edmonton, mais on ignore toujours quand il pourra recommencer à patiner.

Le joueur de centre ratera un cinquième match consécutif mercredi, lorsque les Oilers recevront les Bruins de Boston au Rogers Place.

«J’ai parlé rapidement avec lui ce matin, a dit l’entraîneur-chef des Oilers, Dave Tippett, mercredi, en entrevue au site LNH.com. Il suit ses traitements, s’entraîne [au gymnase] avec les gars. Il est dans un bon état d’esprit.»

Quatrième meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey avec 81 points [30 buts et 51 aides], McDavid a disputé son dernier match le 8 février. Les Oilers l’avaient alors emporté 3 à 2 devant les Predators de Nashville, à Edmonton.

Le directeur général des Oilers, Ken Holland, prévoyait à l'époque une absence de deux à trois semaines pour son joueur-étoile.

«C’est le temps que ça prend pour ce type de blessure, a dit Holland la semaine dernière. Nous espérons que ce soit plus court [comme absence]. Ce n’est pas du long terme. On verra la semaine prochaine si c’est plus sérieux. Mais nous savons que c’est une blessure à un quadriceps et que ça va guérir. Il a juste besoin de temps pour les traitements.»

Pause médicale à Toronto

Pendant que ses coéquipiers prenaient la route la semaine dernière pour disputer trois matchs à l’étranger, McDavid s’est rendu à Toronto pour consulter ses propres médecins.

«Il a son équipe là-bas et il y fera ses traitements pendant qu’on est à l'extérieur, avait prévenu Holland. On s’attend à le revoir lundi.»

En l’absence de McDavid, les Oilers ont maintenu une fiche de 3-1-0. Ils occupent le premier rang de la section Pacifique, à égalité avec les Golden Knights de Vegas. Ils ont toutefois deux matchs en main sur la formation du Nevada.