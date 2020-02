HOULE, Camille



Le 14 février est décédé dans l'amour, à l'âge de 84 ans, monsieur Camille Houle, époux de feu Irène St-Gelais.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Guy), Yvan (Isabelle) et Nathalie, ses petits-enfants Bruno, Geoffrey, Jérémie, Mélodie, Allyandra, Steven, Alex et Yanka et leurs conjoint-e-s, ses deux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe:le samedi 22 février dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au même endroit.Aucune fleur, mais des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.