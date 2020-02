CLICHE, Vital



À Montréal, le 12 février 2020, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé l'honorable Vital Cliche, juge retraité de la cour supérieure du Québec.Né à Vallée-Jonction en Beauce en 1928, Vital Cliche s'installe à Val d'Or en 1953 et s'associe au cabinet d'avocats que son frère Lucien Cliche avait fondé en 1941 et qui prend le nom de Cliche & Cliche. Nommé juge en 1977, il siégera en Abitibi, puis à Montréal à partir de 1984 jusqu'à sa retraite en 2003.Vital Cliche laisse dans le deuil son épouse Pauline Samson, ses enfants Louise, Anne Élaine (Jacques Cardinal) et Pierre (Sophie Gravel), ses petites-filles Sarah et Laurence, sa soeur Thérèse, plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 février 2020 au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9(514) 279-6540www.cimetieremontroyal.comde 12h à 14h et suivra une cérémonie à 14h en la chapelle du complexe.