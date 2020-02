Drummondville: bienvenue au «confessionnal»

Ils existent depuis des décennies, ils sont choyés par leur communauté ou l’ont marquée à travers les années. Des petits commerces de partout au Québec font la fierté de leur région. Le Journal vous présente le portrait de quelques-uns d’entre eux.

DRUMMONDVILLE | Le commerce de la «dame aux chapeaux» a servi pendant des décennies de «confessionnal» aux fidèles clientes qui lui rendaient visite, de mère en fille, au centre-ville de Drummondville.

Depuis plus de 45 ans, Janine Roy vend des chapeaux, qu’ils soient en paille, en fourrure, en feutre ou en toile, ainsi que des tissus à sa boutique éponyme de la rue Heriot à Drummondville. Ceux-ci représentent à ses yeux plus que des biens marchands, mais le symbole de courtoisie de toute une époque.

«On allait à l’église avec notre chapeau. C’était une marque de respect. Celles qui avaient les moyens de porter un chapeau se faisaient saluer dans la rue», partage cette amoureuse des bonnes manières.

D’ailleurs, cette dame menue n’hésitait pas à sortir les hommes, même les plus costauds, de sa boutique s’ils tenaient un langage grossier.

«On ne sacre pas dans mon magasin. C’est très important», affirme celle qui savait se faire respecter.

La dame sémillante préfère taire son âge qui est «un secret de polichinelle».

BONNE OREILLE

Mme Roy attirait surtout les confidences des femmes, si bien que son commerce avait été surnommé le «confessionnal» du centre-ville. Les confessions allaient du ragot familial au secret intime en passant par les histoires de cœur.

«J’avais une très bonne oreille, mais je ne posais jamais de questions. Ça me faisait plaisir. Ça montrait leur confiance envers moi», exprime-t-elle.

Celle-ci affirme s’être toujours dévouée pour sa clientèle. Elles sortaient dehors pour faire essayer ses plus beaux chapeaux aux dames en fauteuil roulant qui ne pouvaient pas accéder à l’intérieur du magasin. Un jour, elle s’est fracturé l’épaule à la suite d’une chute, mais elle a attendu la fermeture de sa boutique pour se présenter à l’hôpital.

«Je demandais aux clients de couper le tissu à ma place», raconte celle qui aime vivre parmi la dentelle, la soie, la paillette, le velours et la broderie.

Encore aujourd’hui, des clientes passent à sa boutique lui porter des chocolats ou du pâté chinois, pour lui témoigner leur appréciation.

En plus de sa gentillesse, cette comptable de profession avait le sens des affaires. Célibataire, elle a, selon ses dires, mené la belle vie et voyagé beaucoup grâce aux activités commerciales qui étaient, chez elle, une histoire de famille. Son défunt frère, Jean-Paul Roy, était le propriétaire du Roy Jucep, où il aurait inventé la fameuse poutine au Québec.

FERMETURE DU COMMERCE

Il y a deux ans, Mme Roy a subi un AVC qui la pousse à mettre son immeuble commercial en vente et à fermer sa boutique aux mille et un chapeaux.

«C’est une grosse décision», souffle cette dame résignée. Elle soutient que les affaires ne sont pas ce qu’elles ont déjà été à l’époque où l'on portait davantage de chapeaux.

Les Africaines, par exemple, cousent beaucoup, mais l’arrivée des nouvelles communautés culturelles à Drummondville ne suffit pas à donner un nouveau souffle à la vente de tissus en magasin.

Le fonds de commerce de Mme Roy sera sûrement liquidé sur Kijiji, pour suivre la tendance du commerce en ligne, en plein essor. Même si les commandes se font désormais sur internet, Mme Roy s’enthousiasme de voir le port des chapeaux revenir en force.

«Ma mère a toujours porté un chapeau, jusqu’à 98 ans», dit-elle fièrement.