PETIT, André G.



C'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès d'André G. Petit survenu jeudi le 13 février dernier.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Deslières, ses enfants Martin (Marie-Hélène Michaud), Maryse (Louis Prévost) et Philippe (Karine Villiard) et ses petits-enfants Laurent, Louis, Thomas, Ernest, François et Emmanuel. Il laisse également ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Il a oeuvré pendant plus de 40 ans à la Banque CIBC, entre autres à titre de premier vice-président du réseau de services bancaires pour les particuliers et les PME.La famille recevra les condoléances au salon Urgel Bourgie, situé au 1559 rue de Montarville à Saint-Bruno-de-Montarville,dimanche le 23 février 2020 de 13h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00 ainsi que lundi le 24 février de 10h00 à 12h30. Les funérailles auront lieu lundi le 24 février à 13h00 à l'église de Saint-Bruno-de-Montarville située au 1668 rue de Montarville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, une cause qui lui tenait à coeur.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Charles-Lemoyne pour leurs soins attentifs et leur compassion.