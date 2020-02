DI IORIO SOLDERA, Anna



À Montréal, le dimanche 16 février 2020 est décédée, à l'âge de 82 ans, Anna Di Iorio, épouse de Virginio Soldera.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lorenza et Renato (Sylvie), ses petits-enfants Amanda (Rachon), Alessandro, Daniel et Adriano, sa soeur Maria (Antonio), ses beaux-frères et belles-soeurs Elvira, Giovanni (Assunta), Antonio (Norina), Margherita, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 20 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h et dès 9h le vendredi matin. Les funérailles seront célébrées le vendredi 21 février 2020 à 11h en la chapelle du complexe et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer ou à Diabète-Québec seraient appréciés.