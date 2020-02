«J’aurais frappé 80 circuits» - Giancarlo Stanton

Le cogneur des Yankees de New York Giancarlo Stanton a ajouté sa voix à celles des nombreux joueurs et dirigeants du baseball majeur déplorant le scandale du vol de signaux ayant impliqué les Astros de Houston en 2017.

D’ailleurs, celui ayant disputé sa première campagne chez les Bombardiers du Bronx l’année suivante a émis cette réplique aussi percutante que ses élans au bâton.

«Si j’avais su quels lancers qui s’en venaient, j’aurais frappé 80 circuits, a-t-il dit au site The Athletic. À l’époque, ils n’avaient aucun problème à se présenter devant les caméras et à profiter de toute l’attention qu’ils recevaient à cause de ce qu’ils faisaient sur le terrain. Maintenant, ils doivent justifier leurs gestes et se pointer du doigt mutuellement.»

«Nous savons qu’ils ne se préoccupent pas réellement de présenter leurs excuses et cela transparaît dans leurs réponses. En tant que joueurs, nous savons ça. Là, ils connaissent les conséquences d’actions comme celles-là et tout ce qu’ils peuvent faire, c’est d’être désolés parce qu’ils se sont fait prendre», a-t-il également affirmé à propos des Astros.

En 2017, Stanton a disputé sa dernière campagne avec les Marlins de Miami et avait totalisé 59 longues balles ainsi que 132 points produits, deux sommets dans les majeures. Il avait été choisi le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue nationale.

Pendant ce temps, Houston a remporté la Série mondiale, écartant entre autres les Yankees en série de championnat de la Ligue américaine.