Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

The Slow Rush – Tame Impala

La formation Tame Impala propose ici avec «The Slow Rush» leur quatrième album en carrière, quatre ans après avoir lancé leur dernier opus intitulé « Currents». Le groupe réussit encore une fois à proposer des textures très électro aux sonorités parfois psychédéliques. Le résultat demeure hautement accrocheur et original, le sens de l’orchestration et de la mélodie traversant d’un bout à l’autre ce nouvel album de près d’une heure. Le groupe sera en spectacle au Centre Bell le 3 juin.

Disponible depuis le 14 février

Je sors :

Danse

Danser Beethoven

Les Grands Ballets Canadiens présenteront à partir de ce soir et ce, jusqu’au 23 février le spectacle «Danser Beethoven». L’Américain Garrett Smith lancera le spectacle sur les airs de la célèbre Symphonie No 5, puis la troupe proposera une chorégraphie de l’allemand Uwe Scholz sur la Symphonie No 7. Le spectacle marquera le 250e anniversaire de naissance de cette grande figure de la musique classique.

Ce soir à 20h à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts - 175, Rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Prisons sans barreaux

Des réalisatrices Nicole Giguère et Isabelle Hayeur, le documentaire «Prisons sans barreaux» s’intéresse au phénomène encore peu connu de l’hypersensibilité environnementale, une maladie provoquée par une exposition trop importante à des produits chimiques ou à des champs électromagnétiques. Le film suit le quotidien complexe et parsemé d’embûches d’Isabelle, de Kathya, de Jean-François de Sylvain et de Jayden.

Aujourd’hui à 16h50 au Cinéma du Parc - 3575, avenue du Parc

Exposition

Griffintown - Montréal en mutation

Le photographe Robert Walker présentera jusqu’au 9 août l’exposition «Griffintown - Montréal en mutation» à travers laquelle il expose à l’aide de photographies grands formats ce quartier mythique de Montréal qui traverse aujourd’hui un développement immobilier fulgurant. L’exposition s’inscrit dans une série lancée par le Musée McCord qui cherchera, au cours des trois prochaines années, à présenter d’autres quartiers de la ville.

Aujourd’hui de 10h à 21h au Musée McCord - 690, rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Botero

Le Cinéma du Musée proposera ce soir un documentaire portant sur la vie du peintre et sculpteur contemporain Botero. Le film, d’une durée de 83 minutes et réalisé par Don Millar, présentera ainsi les dessous de cet artiste autodidacte au style si distinctif.

Ce soir à 21h15 au Cinéma du Musée - 1379-A, rue Sherbrooke Ouest

Humour

Rachid Badouri

L’humoriste Rachid Badouri présentera ce soir et ce, jusqu’au 22 février son tout nouveau one-man-show au Théâtre L’Olympia intitulé «Les fleurs du tapis». L’humoriste revient ainsi sur la scène québécoise après trois ans d’absence dans une formule bien stand-up.

Ce soir à 20h à L’Olympia - 1004, rue Sainte-Catherine Est

Je reste :

Télé

Format familial

L’émission Format familial explore ce soir la réalité de parents amis qui ont décidé d’élever ensemble leurs enfants.

Ce soir à 19h30 sur les ondes de Télé-Québec

Livre

Le bleu des garçons

Éric LeBlanc propose ici son premier livre intitulé «Le bleu des garçons» à travers lequel il explore des enjeux sociaux bien contemporains, notamment la relation au selfie, la déconstruction du genre et l’éclatement de la cellule amoureuse.

En librairie depuis le 18 février

Album

André Mathieu: Concerto de Québec & Works For 2 Pianos

Les pianistes Alain Lefèvre et Hélène Mercier revisitent ici certaines des plus grandes œuvres du compositeur André Mathieu dans un arrangement pour deux pianos.

Disponible depuis le 14 février