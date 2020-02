La 37e édition du Défi sportif AlterGo

Le Défi sportif AlterGo est le plus grand événement multisports annuel au Canada. D’envergure internationale, il est le seul à rassembler depuis 37 ans des athlètes de l’élite et de la relève, de toute limitation fonctionnelle. Du 24 avril au 3 mai, 16 sports seront présentés sur 9 sites à Montréal, sur la Rive-Sud et à Laval.

Photo Ben Pelosse

Les jeunes athlètes Adam Forest Espinal, en CrossFit, et Rosalie Ianieri, en parahockey, sont entourés du porte-parole, Jean-Marie Lapointe, de Maxime Gagnon, PDG d’AlterGo, de l’athlète Matthieu Croteau-Daigle, d’Hugo Girard, porte-parole, et de Jérémie Brisebois, directrice, sport et développement d’AlterGo.

Photo Ben Pelosse

La première mondiale de sa catégorie en boccia, Alison Levine, est entourée de José Malo, DG de l’AQSPC, et de son entraîneur, Cesar Nicolaï, sans oublier son chien guide.

Photo Ben Pelosse

Mélanie Labelle, athlète de rugby en fauteuil roulant, qui a participé aux Jeux parapanaméricains 2019, est entourée de François Paré, OPEQ, Chantal Fortier, STM, François-Olivier Lanctôt, Ville de Montréal, et Julie Dallaire, Tourisme Laval.

Programme de bourses Saputo

Photo Chantal Mathieu, Groupe NH Photographe

Lors de la 20e édition du Programme de bourses Saputo au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence, un total de 150 000 $ a été remis. Les boursiers Mathieu Lelièvre, parahockey, et Aurélie Jacob-Verreault, basketball en fauteuil roulant, sont en compagnie de Patricia Demers, DG de la FAEQ.

Photo Chantal Mathieu, Groupe NH Photographe

Dans le cadre de l’événement, 51 étudiants-athlètes ont reçu une bourse. Parmi eux, Philippe Gagné, plongeon, et Félix Dolci, gymnastique artistique, qui entourent la médaillée olympique Annie Pelletier, de la FAEQ.

Photo Chantal Mathieu, Groupe NH Photographe

Véronique Fortin, directrice aux relations communautaires et directrice exécutive, Fondation Impact de Montréal, adjointe exécutive au président du conseil, est accompagnée de Bianelle Legros, de la FAEQ, la boursière Adèle Desgagnés, cyclisme, et Stéphanie Roy, Saputo.