L’emploi a continué de croître au Québec en 2019

MONTRÉAL | Pour une cinquième année consécutive, le nombre d’emplois au Québec a crû en 2019, en hausse de 77 700 emplois (1,8 %) comparativement à 2017.

C’est ce qu’a fait savoir mercredi l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans son rapport «État du marché du travail au Québec: bilan de l’année 2019», basé sur l’Enquête sur la population active menée par Statistique Canada.

Essentiellement, la croissance de l'emploi constaté l’an dernier s'explique par la création de 49 700 emplois à temps plein et 28 000 postes à temps partiel. L’ISQ note qu’elle se concentre dans le secteur privé (+ 56 900) et se partage entre les femmes (+ 39 200) et les hommes (+ 38 500).

Par ailleurs, le rapport note une hausse de la rémunération horaire moyenne des employés québécois par rapport à l'année précédente, à 4,8 %, soit 1,23 $.

En outre, le taux de chômage au Québec s'est établi en moyenne à 5,1 % en 2019, en baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à 2018. Il s’agit du plus bas niveau observé depuis que les données sont disponibles, soit depuis 1976. C’est aussi l'un des plus faibles taux de chômage au pays.